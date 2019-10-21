Af ne zaman çıkacak? Af yasası son dakika haberleri yeni gelişmeler var mı? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Af ve ceza indirimi olarak bilinen infaz yasasının ne zaman çıkacağını araştıran vatandaşlar, ikinci yargı paketinin de detaylarını araştırıyorlar. Mahkum ve mahkum yakınlarının gözü Meclis'ten gelecek olan af haberlerine çevrilmiş durumda. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinde 'İnfazın ertelenmesi ve durdurulması' başlığı yer aldı. Af yasası gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

AF NE ZAMAN ÇIKACAK?

Af ve ceza indirimi olarak bilinen infaz yasasının ne zaman çıkacağını araştıran vatandaşlar, ikinci yargı paketi detaylarını merak ediyorlar. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinde 'İnfazın ertelenmesi ve durdurulması' başlığı yer aldı. İşte detaylar;

İNFAZIN ERTELENMESİ VE DURDURULMASI

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu'nda yapılan değişiklikle infazın ertelenmesine ilişkin nedenler arasına yeni bir neden ekleniyor.

Buna göre, bölge adliye mahkemesinde inceleme ve kovuşturmalarda verilen kararların sanık lehine olması halinde, bu hususların istinaf isteminde bulunmamış olan diğer sanıklara da uygulanma imkanı varsa bu sanıkların da istinaf isteminde bulunmuşçasına verilen kararlardan yararlanması ile hükmün bozulmasının diğer sanıklara etkisini düzenleyen maddenin uygulanma imkanı bulunduğu hallerde hükmü veren ilk derece mahkemesinden infazın ertelenmesine veya durdurulmasına ilişkin karar verilmesi istenebilecek.

Karar verilmeden önce cumhuriyet savcısı ve hükümlünün görüşlerini yazılı olarak bildirmesi talep edilebilecek. Karar, duruşma açılmaksızın verilecek ve bu karara karşı itiraz yoluna gidilebilecek. Erteleme veya durdurma talebinin kabulü, güvence gösterilmesine veya diğer bir şarta bağlanabilecek.

AF YASASI SON DAKİKA HABERLERİ YENİ GELİŞMELER VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, Adalet Bakanlığı ve tarafların "Güven veren ve erişilebilir adalet" sloganıyla ortak hazırlanan Yargı Reformu Stratejisi Belgesi, yeni yasama yılında Meclis'in ilk gündem maddesi olacak.

Taslak metin, ardından eylül ayı içinde Meclis'te grubu bulunan muhalefet partilerinin görüş, eleştiri ve katkısına sunulacak. Yargı ile ilgili yasal düzenlemede, Meclis'teki muhalefet partilerinin de desteği aranacak. AKP kurmayları; 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetin bulunduğu 'Yargı Reformu Stratejisi Belgesi' ile ilgili yasal metnin, "Türkiye'nin metni" olacağını belirtti.