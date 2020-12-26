İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2020 Cumartesi / 11 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5893
  • EURO
    9,2438
  • ALTIN
    458.589
  • BIST100
    1426.03
Yaşam

AFAD ekipleri kaybolan şahsı buldu

Denizli'de dağda kaybolan kişi, AFAD ekiplerince bulundu.

AA26 Aralık 2020 Cumartesi 21:55 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 21:55
ABONE OL

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gezmeye çıktığı dağda kaybolan kişiye, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ulaştı.

Bağbağı bölgesinde sabah saatlerinde dağlık alana gezmeye giden Süleyman I, akşam saatlerinde dönüşe geçtiği sırada yolunu kaybetti.

Dağlık alanda kaybolan Süleyman I'nın 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine AFAD koordinesinde bölgede arama çalışması başlatıldı.

Dağ Arama Kurtarma Derneğinin (DAK) katıldığı çalışmada Süleyman I, Kervansaray Mahallesi üst kesimindeki dağlık alanda AFAD ekiplerince bulundu.

Süleyman I'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.