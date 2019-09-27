AFAD Gönüllülük sistemi nedir? AFAD Gönüllü giriş sayfası sizlerle

AFAD verilerine göre, 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Denizi'nde 144 artçı sarsıntı meydana geldi. Korku dolu anların yaşandığı depremin ardından bilinçlenmek isteyen vatandaşlar internet üzerinden deprem hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. AFAD Gönüllülük sistemi nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. AFAD Gönüllü giriş sayfasına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. AFAD Gönüllülük sistemi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ NEDİR?

AFAD GÖNÜLLÜSÜ KİMDİR?

Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.

BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

AFAD Gönüllüsü olmaya istekli ve e-devlet şifresi olan herkes gönüllü olabilir.

AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir.

AFAD görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.

Gönüllülük başvuruları e-devlet üzerinden alınmaktadır.

AFAD ÇALIŞANLARI VE GÖNÜLLÜLERİ

AFAD gönüllüleri hiçbir şekilde AFAD çalışanlarına alternatif ya da tehdit değildir. Daima iki taraf birbirine katkıda bulunarak tamamlayıcı özellikleriyle birbirinin gücünü ve değerini arttırıcı çalışmalarda bulunur.

AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ İLE NELERİ HEDEFLİYORUZ?

Afet ve Acil Durumlarda yürütülecek faaliyetlerde, refleks ve inisiyatif gücüne sahip, müdahale hızı yüksek, AFAD ekipleri ile organize bir şekilde çalışacak AFAD Gönüllülük Sistemini kurmak.

AFAD Gönüllülerinin yetkinliklerinin faaliyetler, eğitimler ve tatbikatlarla geliştirilmesini sağlamak.

AFAD ve Gönüllülerinin katkılarıyla afetlerin getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek ve toplumu daha dirençli hale getirmek.

Afet ve acil durumlardan etkilenmiş topluluklara daha etkin bir hizmet sağlamak.

Toplumda gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak.

AFAD GÖNÜLLÜSÜ GÖNÜLLÜLÜK SEVİYELERİ

TEMEL AFAD GÖNÜLLÜSÜ

AFAD Gönüllüsünün kim olduğu ve AFAD Gönüllüsüne neden ihtiyaç duyulduğunun farkındalığına sahip, afetlerle ilgili temel kavramları bilen, afet öncesi/sırası/sonrasındaki doğru davranış şekillerini bilen, yangın, tahliye ve ilkyardım konularında önbilgi sahibi olarak farkındalık kazanmış, AFAD Gönüllülük Sistemi uzaktan eğitimlerini tamamlamış ve gönüllülük faaliyetlerine/görevlerine katılım sağlamış, üst yaş sınırı olmayan gönüllüler,

Temel AFAD Gönüllüsü olmaya hak kazanabilecektir.

DESTEK AFAD GÖNÜLLÜSÜ

Arama ve kurtarma, sosyal yardım, yangın, ilkyardım gibi konularda, afet ve acil durum hallerinde profesyonel ekiplere destek olabilecek bilgi ve beceriye sahip olan gönüllülerdir. Temel AFAD Gönüllüsü kriterlerini sağlayan ve orta seviye bilgi ve yeterliliğe sahip olmak istediği alanla ilgili eğitimlerini tamamlayan/ geçerli bir eğitimi olduğunu belgeleyebilen gönüllüler,

Destek AFAD Gönüllüsü olmaya hak kazanabilecektir.

UZMAN AFAD GÖNÜLLÜSÜ

Afet ve acil durum hallerinde; kentsel arama ve kurtarma, doğada arama ve kurtarma, akarsu ve selde arama kurtarma, ilkyardım, yangın, eğitim, çeviri, sağlık hizmetleri, basın ve halkla ilişkiler gibi konularında AFAD ekipleri ile koordineli çalışarak, afet ve acil durumlardaki müdahale faaliyetlerini yürütme becerisine sahip gönüllülerdir.

Destek AFAD Gönüllüsü kriterlerini sağlayan ve uzman olmak istediği alanla ilgili eğitimlerini tamamlayan/ geçerli bir eğitimi olduğunu belgeleyebilen gönüllüler,

Uzman AFAD Gönüllüsü olmaya hak kazanabilecektir.