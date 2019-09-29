AFAD toplanma alanı nasıl öğrenilir? AFAD toplanma alanları sorgulama sayfası

AFAD toplanma alanı nasıl öğrenilir? sorusunun yanıtı güncel olarak araştırılıyor. AFAD toplanma alanları sorgulama sayfası da yoğun ilgi görüyor. İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından toplanma alanları vatandaşların internette aradığı konular arasında geliyor. AFAD ve E-devlet'in resmi internet adresinde mahallenizdeki toplanma alanlarını sorgulamanız mümkün..

AFAD TOPLANMA ALANLARI NEREDE?

ACİL TOPLANMA ALANI :

Acil toplanma alanları herhangi bir afet sonrasında toplanılmaya uygun güvenli alanlardır.

ACİL TOPLANMA YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

ACİL TOPLANMA ALANI BİLGİSİ SORGULAMA :

Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen İstanbullular E-Devlet’e (https://www.turkiye.gov.tr) giriş yaparak “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir.

AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANLARI BELİRLENİRKEN;

• Nüfus yoğunluğu,

• Ulaşılabilirlik ve tahliye kolaylığı,

• Mümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygunluğu,

• Yangın, su taşkını, tsunami, altyapı ve benzerleri gibi ikincil tehlikeler ile deniz, akarsu kenarları, sıvılaşmadan etkilenmeyecek ve fay hatlarından uzak alanlar olması,

• Mümkün olduğunca engebesiz düz araziler olması,

• Konut alanlarına yakın ancak yapısal ve yapısal olmayan unsurlardan etkilenmemesi,

• Elektrik, su, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların karşılanabileceği yapılara yakınlığı gibi, seçim kriterlerine dikkat edilerek ve mümkün olduğunca kamuya ait uygun yerler seçilerek belirlenmektedir.

NELER YAPMALISINIZ?

Afet sonrasında uzman ekip gelene kadar can ve mal kaybını en aza indirmek ve yardım edebilme

becerisini kazanabilmek için;

• Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi (AFADEM) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerince verilen ‘’Temel Afet Bilinci Eğitimi’’ eğitimine katılarak afet öncesi hazırlıkların neler olduğu, afet sırası ve sonrasında ne yapılacağı hakkında bilgi edinin.

• Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş İlkyardım Eğitim Merkezlerinden ilkyardım eğitimi alınız.

• Acil durum telefonlarını öğrenin.

• Olası acil durumlar için aile afet ve acil durum planınızı yapın:

» Acil durumlarda iletişim kuracağınız kişileri ve telefon numaralarını önceden belirleyin.

» Toplanma alanınızı öğrenin.

» Evinizi nasıl tahliye edeceğinizi belirleyin.

» Aile bireyleriyle buluşma yerlerinizi alternatifli olarak belirleyin.

» İçinde yiyecek, su, kuru gıda, ilk yardım malzemeleri ile önemli evraklarınızın örneklerinin bulunduğu Afet ve Acil Durum Çantası hazırlayın.