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Yaşam

AFAD ve Kızılay'ın karda mahsur kalanlara desteği sürüyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çoğu ağır tonajlı olmak üzere araçlar yolda mahsur kaldı. AFAD ve Kızılay, araçlarında kalmayı tercih eden sürücülere kumanya dağıttı.

DHA20 Ocak 2022 Perşembe 09:46 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 09:46
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Kentte etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yer yer kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı kentte, Genç- Diyarbakır kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçe çıkışında trafik ekipleri, araçların geçişlerine izin vermedi. Özellik ağır tonajlı onlarca araç, dün akşam yolda mahsur kaldı. Birçok sürücü araçlarında kalmayı tercih etti. İsteyenler ise Bingöl kent merkezine götürüldü. İlçede yol açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Genç-Diyarbakır kara yolunun yanı sıra Bingöl- Erzurum ve Bingöl- Muş kara yolları da ulaşıma kapandı. Yollarda mahsur kalanlara AFAD ve Kızılay ekipleri kumanya desteği verdi. Vatandaşlara sıcak çorba, helva, ekmek ve su gibi gıda malzemeleri dağıtıldı.

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