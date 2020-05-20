AFAD: Yurtlarda karantinada bulunanlardan 66 bini tahliye edildi

AA 20 Mayıs 2020 Çarşamba 22:51 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 22:51

AFAD'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yurtlardaki karantina ve Vefa Destek Gruplarının faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen ve 14 günlük karantina süresini yerleştikleri yurtlarda dolduran vatandaşların memleketlerine ücretsiz gönderildiği belirtildi.

77 ildeki 159 Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları ile özel yurtlarda karantina uygulamasının yapıldığı ifade edilen açıklamada, yurtlarda 2 bin 22 personelin görevlendirildiği kaydedildi.

Ayrıca, karantinaya alınan 76 bin 185 kişiden 66 bin 322'sinin evlerine gönderildiği bilgisi paylaşılarak, Türk Kızılayın 3 milyon 780 bin 75 öğün yemek dağıttığı bildirildi.

Vefa Destek Gruplarında 1095 AFAD personelinin görev yaptığı ve sahada 451 aracın bulunduğu belirtilerek, bugüne kadar 77 milyon 367 bin 714 lira harcama yapıldığı ifade edildi.