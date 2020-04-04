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Yaşam

Afyonkarahisar'a gelenlere 14 gün karantina uygulanacak

Afyonkarahisar'da İl Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kente gelenlerin 14 gün süre ile evde karantinada bulunmalarına karar verildi.

İHA04 Nisan 2020 Cumartesi 00:00 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 00:00
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Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mustafa Tutulmaz Başkanlığında toplandı. Toplantıda koronavirüse karşı bir takım kararlar alındı. Afyonkarahisar’a diğer illerden gelen ve kentte bir süre kalacak kişilere yol kontrolleri ve diğer şekillerde ulaşarak Afyonkarahisar il sınırları içine intikalinden itibaren, 14 gün süre ile evde izlem/karantinasında kalmalarının sağlanmasına, kendilerini izole etmelerine ilişkin taahhütname imzalatılmasına karar verildi. Aynıca koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, umre dönüşü diğer illerde karantinaya alınan, Afyonkarahisar’da ikamet eden vatandaşların, tahliye işlemlerinin gerçekleştiği günden itibaren 14 gün süre ile evde izlem/karantinasında kalmalarının sağlanmasına, kendilerini izole etmelerine ilişkin taahhütname imzalatılmasına da İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından oybirliği ile karar verildi.

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