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Yaşam

Afyonkarahisar'da 4 gündür aranıyordu! Acı haber baraj göletinden geldi

Afyonkarahisar'da 4 gündür kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni baraj göletinde bulundu.

AA28 Haziran 2026 Pazar 14:08 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da 4 gündür aranıyordu! Acı haber baraj göletinden geldi
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Kent merkezinde yaşayan Zeliha Gün'den (41) haber alamayan kardeşi, 24 Haziran'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu.

İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyündeki baraj göletinde bir kişinin suda hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine giden AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Baraj göletine botla giren ekipler, çıkarılan cesedin kayıp olarak aranan Zeliha Gün olduğunu belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Gün'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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