İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2020 Çarşamba / 5 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7015
  • EURO
    8,9918
  • ALTIN
    461.691
  • BIST100
    1102.65
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı
Yaşam

Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı

Afyonkarahisar'ın bir merkez beldesi koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

AA23 Eylül 2020 Çarşamba 18:46 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 18:49
ABONE OL

 Afyonkarahisar merkeze bağlı Gebeceler beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında toplanan İl Hıfzısıhha Meclisi kararınca, beldede Kovid-19 testlerinde pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması, hastalığın yayılmasını önlemek ve tedbir amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar beldenin karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, beldede yaşayan vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerden çıkmaması gerektiği, temel İhtiyaçların giderilmesi için her aileden sadece bir kişinin dışarıya çıkabileceği belirtilerek, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası ile Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında işlem yapılacağı ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.