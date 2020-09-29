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Yaşam

Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı

Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir belde karantinaya alındı.

AA29 Eylül 2020 Salı 20:35 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 20:35
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, beldede Kovid-19 testlerinde pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması, hastalığın yayılmasını önlemek ve tedbir amacıyla karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca resmi ve özel kurumlarda görev yapanların bu süre içinde izinli sayılmalarına, temel ihtiyaçların giderilmesi için her aileden sadece bir kişinin dışarıya çıkmasına, bakkal, kasap ve tüp satışı yapan yerler hariç tüm iş yerlerinin kapatılmasına karar verildiği kaydedildi.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca idari yaptırım cezası uygulanacağı bildirildi.

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