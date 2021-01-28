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Yaşam

Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu

Afyonkarahisar'da aranan FETÖ zanlısı sahte kimlikle yakalandı.

AA28 Ocak 2021 Perşembe 20:48 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 20:48
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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan bir kişi, sahte kimlikle yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesince "FETÖ'ye üye olmak" ve Burdur Sulh Ceza Hakimliğince "resmi belgede sahtecilik" suçlarından hakkında arama ve yakalama kararı bulunan H.H.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüpheli H.H.A'yı Akçeşme Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada durdurdu.

Üzerinde sahte kimlik bulunan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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