Afyonkarahisar'da iki evden yüklü miktarda para çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

AA 05 Temmuz 2020 Pazar 20:19 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 20:19

Alınan bilgiye göre, Kocatepe ile Dervişpaşa mahallelerindeki iki evde birer gün arayla hırsızlık olayı meydana geldi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evlerin kapılarının "dil düşürme" diye tabir edilen yöntemle açılarak içeri girildiğini belirledi.

Çevredeki güvenlik kameraları ve KGYS görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 4 kadının minibüsle İzmir yolu üzerindeki AVM'de inerek 27 AAL 821 plakalı hafif ticari araçla kentten ayrıldıklarını tespit etti.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile geçişlerini inceleyen ekipler, aracın Adana'nın Pozantı ilçesinde olduğunu belirledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilmesi üzerine araçta bulunan Ş.Ç, Y.Ç, E.Ç. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Hafif ticari araçla yakalanan 4 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Afyonkarahisar'a getirildi.

Araçta yapılan aramada yastığın içine gizlenmiş 2 çorapta 8 bin 600 dolar, 400 avro, 6 bin 400 Türk lirası, 2 çeyrek altın, 2 altın yüzük, bir çift altın küpe ile kolye ve bilezik ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.