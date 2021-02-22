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Yaşam

Afyonkarahisar'da Kovid-19 karantinası

Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

AA22 Şubat 2021 Pazartesi 20:57 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 20:57
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Dinar Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, Kadılar köyünde Kovid-19 pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle köyde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu köyde, bugünden itibaren vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına ve ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

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