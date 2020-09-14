İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2020 Pazartesi / 26 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4985
  • EURO
    8,8983
  • ALTIN
    471.015
  • BIST100
    1107.29
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Afyonkarahisar'da otomobil çalan kişi tutuklandı
Yaşam

Afyonkarahisar'da otomobil çalan kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da park halindeki otomobili çalan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA14 Eylül 2020 Pazartesi 19:40 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 19:41
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstiklal Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde Murat Zengin'e ait 26 PU 039 plakalı park halindeki otomobilin çalınmasıyla ilgili çevredeki güvenlik kameraları ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyerek şüphelinin M.E. olduğunu tespit etti.

Otomobilin Sandıklı ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, aracı belediye binası önünde durdurarak M.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çekici ile Afyonkarahisar'a götürülen otomobilin, sahibine teslim edildiği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.