18 Aralık 2025 Perşembe
Yaşam

Afyonkarahisar'da şaşırtan keşif: Tarihin ilk apartmanında ilk alaturka tuvalet

Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip Frig Vadisi'nde, kayaya oyularak yapılan ve tarihin ilk apartmanlarından biri olarak bilinen yapının üçüncü katında yer alan alaturka tuvalet, tarihin ilk tuvaletlerinden biri olarak gösteriliyor.

IHA18 Aralık 2025 Perşembe 12:41
Her mevsim ilgi odağı olmaya devam eden Frig Vadisi'nde yer alan eserler bir birinden ilginç özellikleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Vadinin Ayazini kısmında kalan bölgede yer alan ve tarihin ilk apartmanı olarak bilinen yapının 3.'ncü katındaki tuvalet ise görenleri adeta hayrete düşürüyor. Yapının içerisinde oyma şeklinde alaturka olarak yapılan tuvalet Afyonkarahisar Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından asılan bilgilendirme levhasında 'tarihin ilk alaturka tuvaleti' olarak nitelendiriliyor.

İlginç eserle ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Ayazini Köyü Muhtarı Bekir Yılmaz, vadiye ve eseri görmeye gelenlerin tuvalet ile ilgili kendilerine sürekli sorular sorduklarını kaydederek, "O konuda bize çok sorular geliyor. Öğrendiğimize göre göre 6 medeniyet yaşamış. Romalılar, Bizanslar ve Hititler gibi. Dünyanın ilk tuvaleti olarak adlandırılan yer apartmanın 3.'ncü katında. Gerçekten bakıldığı zaman tuvaleti hatırlatıyor" dedi.

