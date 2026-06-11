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Yaşam

Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm! Evinin bahçesinde cansız bedeni bulundu

Afyonkarahisar'da yalnız yaşayan 58 yaşındaki Kadir Başer, evinin bahçesinde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde şahsın yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.

İHA11 Haziran 2026 Perşembe 11:18 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm! Evinin bahçesinde cansız bedeni bulundu
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Olay, Çay ilçesine bağlı Pazarağaç beldesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Pazarağaç beldesindeki evinde tek başına yaşayan Kadir Başer'i (58) bahçede hareketsiz şekilde yerde yatar herhalde gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Başer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Başer'in bir süredir rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Başer'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Çay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk incelemeye göre Başer'in olaydan yaklaşık 3 gün önce ölmüş olabileceği değerlendiriliyor.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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