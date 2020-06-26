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Yaşam

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonununda yakalanan 15 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 38 zanlıdan 15'i tutuklandı.

AA26 Haziran 2020 Cuma 19:57 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 19:57
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Dinar, Evciler ve Sandıklı ilçeleriyle, Antalya ve Isparta'da belirlenen 40 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, 38 şüpheli gözaltına alındı.

Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından gözaltındaki şüphelilerden 21'i salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 15'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 2 şüpheli de serbest bırakıldı.

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