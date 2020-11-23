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Yaşam

Afyonkarahisar'daki kavga hapishanede bitti

Afyonkarahisar'daki iki grubun kavgasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklandı

AA23 Kasım 2020 Pazartesi 21:59 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 21:59
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Afyonkarahisar'da iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İnce Harman Sokak'ta 21 Kasım'da yaşanan olayda yaralanan Hurşit Y, Hüseyin Y, Celalettin K, Osman Y, İbrahim G, Ali Ulvi Y. ve Aytekin Y. hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hurşit Y, Hüseyin Y. ve Celalettin K. tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay

Ataköy Mahallesi İnce Harman Sokak'ta 21 Kasım'da yaşanan olayda, Celalettin K, Hurşit Y. ve Hüseyin Y. ile Osman Yağcı, İbrahim G, Ali Ulvi Y, Aytekin Y. ve Osman Y. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda 8 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Osman Yağcı hayatını kaybetmişti.

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