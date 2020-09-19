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Yaşam

Ağaçta mahsur kaldı

Tokat'Ta bir kişi çıktığı ağaçta mahsur kaldı.

DHA19 Eylül 2020 Cumartesi 20:49 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 20:49
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Toakt'ın Niksar ilçesinde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçta mahsur kalan Bahattin Yurdaer (32), AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akpınar Mahallesi Ayazma Küme Evleri'nde meydana geldi. Kendi bahçesindeki ceviz ağacına çıkarak hasat yapmak isteyen Bahattin Yurdaer, 8 metre yükseklikte yorgunluktan dolayı mahsur kaldı. Yurdaer'in ağaçta mahsur kaldığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Arazinin engebeli olması nedeniyle bölgeye gidemeyen itfaiye ekipleri, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Tokat AFAD ekipleri, ağaçta mahsur kalan Bahattin Yurdaer'i beline ip bağlayarak mekanizma yardımıyla bulunduğu yerden indirdi. Yurdaer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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