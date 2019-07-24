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Agave bitkisi 20 yıl sonra çiçek açtı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, sadece bir kez çiçeklenen ve ardından kuruyan agave bitkisi dikiminden 20 yıl sonra çiçek açtı.

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UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve sadece bir kez çiçeklenen agave bitkisi, 10 metre uzunluğunda çiçek açtı.

Hediye olarak gönderilen bitkiyi 20 yıl önce bahçesine diken Nezihe Kilit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bitkinin çiçek açtığı için kuruyacağını ve bu nedenle de üzüldüğünü söyledi.

Kilit, bir tanıdığının bitkiyi Topkapı'dan gönderdiğini anlatarak, şunları kaydetti: "Bitkiyi evimin bahçesine diktim ve 20 yıl boyunca birlikte yaşadık. 20 yıl sonra da çiçek açtı. Sevindim ama bir yandan da üzüldüm. Çünkü çiçek açtığı zaman bu bitkiler kuruyup ölüyormuş. Ben onun yanına bir de yavrusunu yetiştirdim, ana kız birlikte büyüdüler. Bunları çok seviyorum. Bu bitkiyi veren kişi de zaten söylemişti, 'çiçek açtığı zaman ölüyor' diye."

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