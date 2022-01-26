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Yaşam

Ağılda hayvanlarıyla beraber 10 bin lirası da kül oldu

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Akçaköy'deki ağılda elektrik kontağından çıkan yangında 10 küçükbaş öldü.

DHA26 Ocak 2022 Çarşamba 13:43 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 13:43
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Lüleburgaz'a bağlı Akçaköy'de, dün akşam saatlerinde, Çetin Dağ'a ait olan ve çoban Muzaffer Altıntaş'ın hayvanlarını koyduğu ağılda elektrik kontağında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede ağılı sararken, ihbarla köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını yarım saat içinde söndürdü. İçeride yapılan incelemede, 10 küçükbaşın öldüğü olduğu belirlendi. Hayvanlarının ölümü nedeniyle büyük üzüntü yaşayan çoban Muzaffer Altıntaş, ağılda hayvanlarıyla birlikte biriktirdiği 10 bin liranın da kül olduğunu söyledi. Jandarmanın yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

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