Ağılda yangın çıktı, 38 hayvanı telef olan besici gözyaşı döktü

AA 12 Ocak 2021 Salı 17:29 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 17:29

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde Mehmet Erginer'e (41) ait ağılda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yükselen dumanları gören Erginer, durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede ağılı saran alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık 2,5 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Hayvanlarının telef olduğunu gören Erginer, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını "Bittim ben, yandım ben" diyerek gözyaşları içinde izledi.

Yangında, ağıldaki 18 koyun ile 20 kuzu telef oldu.

- "ZARARIM BÜYÜK"

Erginer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maddi zararının büyük olduğunu ifade ederek, "Kuzulu koyunlarım yanmış, telef olmuş. Bittim ben." dedi.

Öte yandan Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Akpınar da olay yerinde incelemelerde bulunarak, aileyi teselli etmeye çalıştı.