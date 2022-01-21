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Yaşam

Ağır kış şartlarında yayla da bırakılan köpeklere devlet desteği

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir yaylada mahsur kalan sokak köpeklerinin imdadına devlet yetişti. Köpekler için yaklaşık bir metre kar bulunan yolun açılmasının ardından mama ve yem bırakıldı.

İHA21 Ocak 2022 Cuma 09:41 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 09:41
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Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Damlı köyü muhtarı Muhammet Gültepe, köyün sınırındaki Erikbeli ve Sazalanı mevkiindeki bir konutun güvenlik kamerasından yaylaya bırakılan köpeklerin çaresizce beklediğini görünce durumu İlçe Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal'a bildirerek yardım istedi.

Köpeklerin kimler tarafından bırakıldığı belirlenemedi

Hem Kaymakam Çakal hem de Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'in girişimleriyle bölgeye ulaşımı sağlayan yolun ekipler tarafından açılmasının ardından alana giden Jandarma ekipleri köpeklere yem ve mama bıraktı. Muhtar Gültepe'nin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülere yol açılmadan önce yaklaşık 1 metrelik kar yüksekliğinde aç kalan köpeklerin çaresizce bekleyişleri yansırken, yol açılıp Jandarma ekiplerini gören köpeklerin sevinçleri kamera görüntülerine yansıdı. Köpeklerin kim ve ne zaman bırakıldığı belirlenemezken ağır kış şartlarında yiyecek bulamayan hayvanlar için bölgeye günlük devriye atan güvenlik güçleri yem ve mama bırakıyor.

Olayın ardından sosyal medya hesaplarından aç kalan köpeklere yem ve mama götürüldüğünü açıklayan Kürtün Kaymakamlığı şu ifadelere yer verdi:

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