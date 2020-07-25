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Yaşam

Ağrı'da göle giren genç boğuldu

Ağrı'da Balık Gölü'ne giren genç boğuldu.

AA25 Temmuz 2020 Cumartesi 20:01 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 20:01
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Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Aliköse köyünde yaşayan Sayım ve eşi Sibel ile çocukları Murat Bulut (18), piknik yapmak için Ağrı-Iğdır sınırındaki Balık Gölü kıyısına gitti.

Tanyolu köyü Adakent mezrası yakınlarında göle giren Murat Bulut, bir süre sonra gözden kayboldu.

Ailesi ve çevredekilerin çabası yetersiz kalınca ihbar üzerine olay yerine jandarma, olay yeri inceleme ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Destek talebi üzerine bölgeye gelen Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç ekibi, gencin cansız bedenini gölden çıkardı.

Bu sırada fenalaşan aile yakınlarını sağlık ve jandarma ekipleri teselli etmeye çalıştı. Bulut'un cenazesi incelemenin ardından Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bulut'un Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdiği ve sonuçların açıklanmasını beklediği öğrenildi.

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