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Yaşam

Ağrı'da hava sıcaklığı sıfırın altında 16 dereceye düştü: Hayvanların tüyleri kırağı tuttu

Sibirya soğuklarının etkisi altında olan Ağrı'da her taraf buz tuttu. Pazara getirilen büyükbaş hayvanların tüylerinin bile kırağı tuttuğu kentte soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

DHA6 Ocak 2022 Perşembe 13:01 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 13:01
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Doğu Anadolu'nun en soğuk kentlerinden biri olan Ağrı'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16 derece olarak ölçüldü. Sabah saatlerinde soğukla birlikte sisin de olduğu şehir merkezinde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Akarsuların donduğu kentte Ağrı Hayvan Borsası'na getirilen büyükbaş hayvanların tüylerini kırağı kapladı. Sabah erken saatlerde hayvanlarını satmak için borsaya gelen Orhan Kaya, soğuk havanın kentte yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek: "Hava çok soğuk. Çok zor şartlarda işimizi yapmak zorunda kalıyoruz. Her gün bu havalarda mecburen buraya gelmek durumundayız" dedi.

  • Ağrı
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