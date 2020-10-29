İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2020 Perşembe / 12 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,282
  • EURO
    9,7006
  • ALTIN
    498.065
  • BIST100
    1126.99
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Ağrı'da karantina ihlallerine 22 bin 50 lira para cezası kesildi
Yaşam

Ağrı'da karantina ihlallerine 22 bin 50 lira para cezası kesildi

Ağrı'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 7 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

İHA29 Ekim 2020 Perşembe 22:14 - Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 22:14
ABONE OL

Ağrı’da koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 7 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 22 bin 50 lira para cezası kesildi. Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada 195 personelin katılımıyla 464 iş yerinde korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamanın devamında Emniyet ve Jandarma ekipleri de 109 ticari taksi ile 153 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 310 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 7 kişiye 22 bin 50 lira para cezası kesildiği ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.