İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2020 Pazar / 9 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6604
  • EURO
    8,9115
  • ALTIN
    458.493
  • BIST100
    1124.17
Yaşam

Ağrı'da Kovid-19 tedbirleri

Ağrı'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınan iki kişiye karantinayı delmek suçundan para cezasına çarptırıldı.

AA27 Eylül 2020 Pazar 00:34 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 00:34
ABONE OL

Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina kuralına uymayan iki kişiye, 6 bin 300 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekiplerce aralarında nikah salonları, çay bahçeleri, restoran, kafe ve kuaförler gibi toplu yaşam alanlarının da bulunduğu 535 noktada denetim gerçekleştirildi.

Bu kapsamda ekipler, ticari taksiler ve toplu ulaşım araçlarında da denetim yaptı.

Kovid-19 testleri pozitif ve temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ederek evinde bulunmadığı tespit edilen iki kişiye 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.