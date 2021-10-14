Ağrılı kadınların asırlık kış hazırlığı başladı

AA 14 Ekim 2021 Perşembe 12:14 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 12:14

Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünden kadınlar, sonbaharın gelişiyle bu yıl da kış sofralarını süsleyecek erişteleri imece usulü yapmaya başladı.

Dere kenarlarındaki tarlalar ve geniş bahçelerde bir araya gelen kadınlar, bir gün önce yoğurdukları ve dinlenmeye bıraktıkları hamurla işe koyuluyor.

Yöre kadınları, hamuru makineden geçirerek elde ettikleri erişteyi, ağaçtan ağaca bağladıkları metrelerce uzunluktaki iplerin üzerine dizerek kurumaya bırakıyor.

Erişteler, güneşte kuruduktan sonra odun ateşi üzerine konulan sacda kavruluyor. Yanmaması için sürekli karıştırılan erişteler, paketlenerek kışın tüketilmek üzere hazırlanıyor.

- YÖREDE ÇOK SEVİLİYOR VE EN ÇOK KIŞIN TÜKETİLİYOR

Kadınlardan 58 yaşındaki Sebile Demirci, AA muhabirine, erişte yapmayı anneleri ve büyüklerinden öğrendiklerini söyledi.

Eriştenin daha çok kışın tüketildiğini ve çok sevildiğini ifade eden Demirci, şöyle konuştu:

"Annelerimiz erişteyi nasıl yaptıysa biz de onlar gibi yapıyoruz. Unu eleyip hamur yapıyoruz ve içine yaklaşık 60 yumurta bırakıyoruz. Hamuru yoğurduktan sonra bir gün dinlendiriyoruz. Bugün de hava çok güzel, biz de komşularımızla erişte yapımına başladık. Künde haline getirdiğimiz hamuru makineden geçirip iplerin üzerine bırakarak kurutuyoruz. Erişteler yaklaşık bir saatte kuruyor. Daha sonra da yaktığımız ateşte kavurup eve götürerek pişiriyoruz. Havalar güzel olursa her sene bu mevsimde erişte yapmaya başlıyoruz. Ürettiğimiz eriştelerin bir kısmını İstanbul, İzmir ve Ankara'da yaşayan çocuklarımıza gönderiyoruz."

Kadınlardan 61 yaşındaki Çiçek Demirci de eskiden erişteyi bıçakla keserek yaptıklarını, son yıllarda ise herkesin makine kullanmaya başladığını belirterek, kışın haftanın bir günü evlerde erişte piştiğini söyledi.

Sevda Deniz de erişte yapımının zorluğuna işaret ederek, "Erişte yaparken birbirimize yardım ediyoruz. Zor iş ama biz eğlenerek yapıyoruz. Erişte, diğer yemeklerden farklı ve kışın soğuk havalarda çok tüketiliyor. Atalarımızdan kalan geleneksel yemeklere sahip çıkmalıyız. Bu yemekler asırlardan bu yana yapılıyor." diye konuştu.