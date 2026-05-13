Ahıra kilitleyip ateşe vermişti: Cani kardeş için istenen ceza belli oldu

Olay, 29 Temmuz 2025 tarihinde Cide ilçesi Başköy köyü Pire Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mecit B.'ye ait iki katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin bitişiğinde bulunan samanlığa da sıçradı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında Mecit B. (65) ile kardeşi Mevlüt B. (78) yaralandı. Yaralanan iki kardeş, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavileri tamamlanan kardeşlerden Mevlüt B., yangını bilinçli çıkarttığı ve kendisini öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle kardeşi Mecit B.'den şikayetçi oldu. Bunun üzerine Cide Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Mecit B., gözaltına alınarak tutuklandı.

Mecit B. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "canavarca hisle veya eziyet çektirerek, üstsoydan kardeşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla açılanan dava görülmeye devam etti. Duruşmada sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık Mecit B., "Ben bir şey yapmadım. Suçsuzum. Mağdurum. 2018 yılında aramızda bir tartışma olmuştu. Bundan dolayı ailesi ve kendisi bana iftira atmaktadır. Suçsuzum, beraatımı talep ederim" dedi.

Cumhuriyet savcısı, duruşmada verdiği mütalaasında sanığın, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek, üstsoydan kardeşe karşı kasten öldürme' suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Avukatların mütalaaya karşı süre talebinde bulunmasının ardından mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.