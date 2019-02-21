AİHM Hasakeyf ile ilgili başvuruyu reddetti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Hasankeyf'teki Ilısu Barajı'yla ilgili başvuruyu redderek, kültürel mirasın korunmasının AİHM kapsamına girmediğine hükmetti.