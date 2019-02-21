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AİHM Hasakeyf ile ilgili başvuruyu reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Hasankeyf'teki Ilısu Barajı'yla ilgili başvuruyu redderek, kültürel mirasın korunmasının AİHM kapsamına girmediğine hükmetti.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Hasankeyf'teki Ilısu Barajı'yla ilgili başvuruyu değerlendirdi.

Mahkeme, Hasankeyf sit alanının Ilısu Barajı ve HES Projesi sonucunda zarar gördüğü iddiasıyla yapılan başvuruyu reddederek, kültürel mirasın korunmasının AİHM kapsamına girmediğine hükmetti.

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