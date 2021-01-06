Aile Bakanı Selçuk duyurdu: Güvensiz koruyucu maske üretenler cezalandırıldı

AA 06 Ocak 2021 Çarşamba 13:08 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 13:08

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce vatandaşların sağlığı ve güvenliği için maske gibi kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine devam edildiğini vurguladı. Gerekli şart ve standarda uygun olmayan donanımların tespit edildiğini belirten Selçuk, şöyle devam etti:

"Kişisel koruyucu donanımların denetimi sonrasında 17 marka/model maske için önleyici tedbir aldık, 43 marka için de idari süreç başlattık. Bu ürünlerle ilgili gerekli görülmesi halinde piyasa arzının yasaklanması ve bertaraf edilmesi gibi işlemler uygulanacak. Ayrıca, 14 marka için de test işlemlerimiz devam ediyor. Sürecin ardından güvensiz ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) sistemine dahil edilecek. Kimsenin vatandaşlarımızın sağlığı ile oynamasına fırsat vermeyeceğiz."

- FAALİYETLER HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK

Selçuk, maske üretiminde art niyetli üreticilerin piyasaya güvenli ürün sunmalarını sağlamak amacıyla gerekli takibin yapıldığının altını çizerek "Yaptığımız planlı ve ihbar denetimlerinin yanı sıra kurumlar arası iş birliğiyle piyasadaki solunum koruyucu ve diğer kişisel koruyucu donanımların güvenli olması, hiçbir koruma sağlamayan, standartlara uygun olmayan maskelerin piyasada bulunmaması konusunda faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecek." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde özellikle sağlık çalışanlarının kullandığı kişisel koruyucularla ilgili Devlet Malzeme Ofisi, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde olduklarını aktaran Selçuk, "Bakanlığımızın koordinasyonu ile 200'den fazla marka ve model kişisel koruyucu donanım, onaylanmış kuruluşlarda test ediliyor. Böylece sağlık çalışanlarına güvenli ürün tedariki sağlanmasında katkıda bulunuyoruz." bilgisini verdi.

- BAKANLIK ÜRETİCİLERİ BİLGİLENDİRİYOR

Türkiye'de önceki yıllarda maske belgelendirmesinin kısıtlı imkanlarla yapılabildiğini dile getiren Selçuk, onaylanmış kuruluşların altyapısının geliştirilmesiyle piyasaya güvenli ürün sunulmasının kolaylaştığını vurguladı. Bakan Selçuk, artan ihtiyaç nedeniyle kişisel koruyucu donanım üretmek isteyen üreticilere güvenli ve uygun üretim konusunda teknik destek sağlandığına da dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Kişisel koruyucu donanımı üretmek isteyen girişimcilere ve üreticilere güvenli ürün üretimi ve doğru belgelendirme konusunda Bakanlığımızca bilgilendirme yapılıyor. Kişisel koruyucu donanımlara yönelik CİMER, resmi yazı ve kişisel koruyucu donanım ihbar-şikayet hattı gibi iletişim kanallarında gelen bilgi edinme başvurularına cevap veriliyor."