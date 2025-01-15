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Yaşam

Aile katliamında ölü sayısı 5'e yükseldi! Cinayetin sırrı çözüldü

Mehmet Tehçi'nin Mersin'in Tarsus ilçesinde eşini boğarak, Adana'da kayınvalidesi ve kayınbabasının boğazını keserek, baldızını kalbinden bıçaklayarak, kayınbiraderini ise kırsal alana götürerek öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheli, Osmaniye'ye de cinayet işlemeye giderken yakalandı.

IHA15 Ocak 2025 Çarşamba 14:57 - Güncelleme:
Aile katliamında ölü sayısı 5'e yükseldi! Cinayetin sırrı çözüldü
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İddiaya göre, Mersin'in Tarsus ilçesinde Mehmet Tehçi'nin (43) oğlu Ökkeş Berk Tehçi (15) bir yıl önce intihar etti. Mehmet Tehçi, oğlunun ölümünden eşini ve onun ailesini sorumlu tuttu.

Bugün de Tehçi, sabah saatlerinde kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi etüt merkezinden alıp Kabasakal Mahallesi'nde kırsal alana götürerek öldürdü. Mehmet Tehçi, daha sonra Mersin'in Tarsus ilçesine gelerek eşi Ferdane Tehçi'yi (37) boğazını bıçakla kesip öldürdü, ardından otomobil ile Adana'ya geldi. Burada kayınbabasının evine gelen Tehçi, kahvaltı yapan kayınbabası Yusuf ve kayınvalidesi Hüsne Tehçi'yi boğazlarını keserek, baldızı Semiha Tehçi'yi ise kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Daha sonra şüpheli, oğlunun intiharından sorumlu tuttuğu Osmaniye'de yaşayan akrabalarını da öldürmek üzere otomobille Osmaniye'ye doğru yola çıktı. Ancak sabah saatlerinde anne, baba ve kızlarının öldürüldüğü ortaya çıkınca polis hemen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin Osmaniye'ye gideceğini tahmin ederek yolda önlem aldı. Şüpheli Ceyhan Yılan Kale mevkisinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü. Cesetler ise otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

SABAHKİ CİNAYETİN DE SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde anne, baba ve kızları kahvaltı sofrasında öldürülmüş halde bulunmuştu. Şahısları Mehmet Tehçi'nin öldürdüğü belirlendi.

"DÜNYA SENİNLE GÜZEL HAYATIMIN ANLAMI"

Bu arada Mehmet Tehçi'nin eşi Ferdana Tehçi'nin sosyal medya hesabından ailesinin fotoğrafını paylaşıp "Dünya seninle güzel hayatımın anlamı Mehmet Tehçi" yazıp, yaptığı paylaşım da ortaya çıktı. Fotoğrafta bir yıl önce intihar eden çocukları Ökkeş Berk, kızı Almina ve ismi öğrenilemeyen çocuklarının olduğu öğrenildi.

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