Aile kavgasında kurşunlar konuştu: Kafasından nişan aldı

Olay, İstanbul'un Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile içerisinde bulunan husumet nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.K. isimli şahıs başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayda silah kullandığı değerlendirilen şüphelilerin ise M.K.'nin kuzeni olduğu öğrenilen Ç.K. ile eniştesi Ü.S. olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Ç.K. ve Ü.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 2 adet silah ele geçirildiği öğrenildi.

Öte yandan M.K.'nin hangi silahla vurulduğunun yapılacak kriminal inceleme sonrası netlik kazanacağı öğrenildi. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.