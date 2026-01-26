İSTANBUL 18°C / 12°C
Yaşam

Ailesinin takibi acı sonla bitti! 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü ölü bulundu

Bolu'da saatlerdir haber alınamayan 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü, ailesinin konum uygulamasıyla yaptığı takip sonucu kaza yapmış halde ölü bulundu.

IHA26 Ocak 2026 Pazartesi 10:48 - Güncelleme:
Bolu'da geceden bu yana kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü, ailesinin telefonundaki konum uygulamasıyla yaptığı takip sonucu kaza yapmış halde ölü bulundu. Sabah saatlerinde acı manzarayla karşılaşan aile yasa boğulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Yeni Güney Çevre Yolu'nda Kasaplar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erencan Fiş (19) idaresindeki plakasız motosiklet, yol kenarındaki kaldırıma çarparak orta refüje uçtu. Gece saatlerinde kimsenin fark etmediği kazada yaralanan Erencan Fiş, sabaha kadar kaza yaptığı noktada kaldı.

ACI MANZARAYI İLK AİLESİ GÖRDÜ

Gece saatlerinden itibaren ailesinin ulaşamadığı Erencan Fiş için yakınları tarafından arama çalışması başlatıldı. Sabah saatlerinde bir yakınının kullandığı konum uygulamasıyla Erencan Fiş'in konumu tespit edildi. Konuma giden aile acı manzara ile karşılaştı. Erencan Fiş'in cansız bedenini bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Erencan Fiş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Fiş'in cansız bedeni, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

