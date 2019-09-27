Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’i okuldaki odasında öldüren Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hâkim karşısına çıktı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, duruşma sanığın kimlik tespitinin yapılmasının ardından katılma taleplerinin alınmasıyla başladı. Ardından katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet’in savunmasının alınmasına başladı. İlk ifadesinde kopya çekerken yakalandığı ve hakkında tutanak tutulduğu için cinayeti işlediğini itiraf eden katil zanlısı Hikmet, mahkemede ifadesini değiştirdi.

İFADE DEĞİŞTİRDİ: 'İLİŞKİMİZ VARDI'

Kendi el yazısıyla kaleme aldığı 10 sayfalık ifadesini okumaya başladı. Katil zanlısı, Şenel’in “İlişkileri olduğunu ve Şenel’den uzak durduğu için hakkında kopya işlemi yapıldığını’ iddia etti. Şenel’in danışman hocalık görevini kötüye kullandığını öne süren katil zanlısı, cinnet getirmesi sonucu cinayeti işlediğini savundu. Katil zanlısı Damar ile ilişkisi olduğunu iddia etmesine rağmen mahkemeye bir fotoğraf sunamamasını ise “Kendimi fotojenik bulmuyorum” diye açıklamaya çalıştı.Katil zanlısının Ceren Damar hakkındaki iddialarına salonda bulunanlar tepki gösterdi.

BABA DAMAR: 'BECERİKSİZ SENARYO'

Katil zanlısının savunmasının alınmasının ardından Ceren Damar Şenel’in babası Mustafa Damar’ın beyanını aldı. Katil zanlısına tepki gösteren Baba Damar, “Affınıza sığınarak adalet tecelli etti, demiyorum. Zalim hak ettiği cezayı aldığında adalet tecelli edecektir. Akıl hocasına da teşekkür ediyorum. Bu kadar beceriksiz bir senaryo yazdığı için” ifadelerini kullandı.

CEREN DAMAR'IN EŞİ: 'EŞİMLE GURUR DUYUYORUM'

Eşinin tanımadığı öğrencilerin bile hakkını koruyarak canını verdiğini ifade eden Levent Şenel, şunları söyledi:

"Son dersini Türkiye'ye vermiştir. Tanımadığı insanların hakkını korumak için bunu yapmıştır. Eşimle gurur duyuyorum bedenen yanımızda olmayabilir fikirleri ve duruşuyla tüm Türkiye'nin yanındadır. İnsanlar çocuklarına Ceren adını verirken gurur duyacaklar. Sen Ceren hocayı öldüremedin, bir kişiyi öldürdüğünü sanıyorsun binlerce Ceren hoca burada bekliyor. Türk yargısını yanıltamayacağın gibi son nefesini verdiğinde Allah'ı da yanıltamazsın, ahirete gittiğinde orada seni ilk kimin karşılayacağını biliyorsun. Ceren Damar Şenel orada seni bekliyor olacak. Acım ve ızdırabım en ufak şekilde azalmamıştır. Bu şahıstan şikayetçiyim en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum."

ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Duruşma öncesi Ankara Adliyesi Sıhhiye Yerleşkesi önünde Ceren Damar Şenel'in annesi Feyzen, babası Mustafa ve eşi Levent Şenel, yakınları, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, kadın meclisi üyeleri toplandı. Kadınlar, 'Damar Şenel için adalet istiyoruz' pazılı pankart açtı. Ceren'in annesi Feyzen Şenel, gözyaşlarını tutamadı

Şenel'in babası Mustafa Damar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Bugün buraya Ceren Damar Şenel´in bir cani, bir canavar tarafından iki el silahla vurularak yere yığılmasına rağmen 28,5 santim özel üretilmiş bıçakla bir bıçak darbesi, iki bıçak darbesi...17 bıçak darbesi ile sırtından kalleşçe vurarak katleden bir canavarın bir mahlukun davasını görmeye geldik" diye konuştu. Açıklamanın ardından Şenel´in ailesi ve yakınları, duruşmayı takip etmek üzere adliyeye girdi.