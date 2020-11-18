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Yaşam

Akdeniz bölgesinde yağış uyarısı

Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

AA18 Kasım 2020 Çarşamba 22:43 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 22:43
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Muğla'nın güney ve Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, sabah saatlerinden itibaren Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye, Seydikemer ilçesi ile Antalya'nın Kaş, Demre, Finike, Elmalı, Kumluca ve Kemer ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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