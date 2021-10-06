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Yaşam

Akılalmaz olay! Anne ve baba çocuklarını rehin alıp evi yaktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çocuklarını rehin alan anne ve baba, kendilerini ikna etme çalışmaları sırasında evi ateşe verdi. Olayda anne ve baba gözaltına alınırken, çocuklar koruma altına alındı.

AA6 Ekim 2021 Çarşamba 16:15 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 16:15
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Hacet Mahallesi'nde 4 çocuktan birine mahkeme kararıyla el konulması kararının ardından gelen yetkililere direnen H.T. ve N.T, elindeki bıçakla çocuklarını rehin aldı.

Daha sonra anne N.T. çocuklarıyla kendisini eve kilitlerken baba H.T. evinin önünde polis ekiplerine direndi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, anne ve babayı ikna etmeye çalıştı.

İkna olmayan çiftlerden anne, eline aldığı kağıtları tutuşturarak salondaki eşyayı yaktı. Kısa sürede yükselen alevlerin ardından polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler çocukları ve anneyi alevlerin yükseldiği evden çıkardı.

Polis ve çevredeki vatandaşlar ellerindeki yangın söndürme tüpleri ve hortumlarla yangına ilk müdahaleyi yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Maddi hasarın oluştuğu evdeki yangında, kafeste bulunan 3 muhabbet kuşu da telef oldu.

Olayda anne ve baba gözaltına alınırken, çocuklar koruma altına alındı.

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