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Yaşam

Akılalmaz olay! Ayı yavrusunu vurarak köpeklere boğdurmaya çalıştı

Artvin'de tüfekle yaraladığı ayı yavrusunu köpeklere boğdurmaya çalışan ve görüntülerini sosyal medyadan paylaşan kişiye tepki yağdı. T.Ç isimli şahıs gözaltına alındı.

AA10 Temmuz 2020 Cuma 09:50 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 09:50
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Artvin'in Arhavi ilçesinde av tüfeği ile vurduğu ayı yavrusunu köpeklere boğdurmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

İlçedeki ormanlık bir alanda tüfekle yaraladığı ayı yavrusunu köpeklere boğdurmaya çalışan ve görüntülerini sosyal medyadan paylaşan T.Ç'ye tepki yağdı.

Artvin Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Arhavi ilçesinde tüfekle vurduğu ayı yavrusuna köpekleri saldırtan kişinin kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı kaydedildi.

Hayvan Hakları Federasyonunun (HAYTAP) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

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