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Akılalmaz olay: Canlı bebeğe ölü dediler

Yıllarca çocuk hasreti çektikten sonra hamile kalan Amine Demir’e doktor, bebeğinin öldüğünü ve acil kürtaj olması gerektiğini söyledi. İnanmayıp başka bir doktora görünen kadın, bebeğinin yaşadığını öğrendi.

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Kocaeli'nde bebek sahibi olmak için yıllarca tüp bebek tedavisi gören 40 yaşındaki Amine Demir, arkadaş tavsiyesiyle gittiği Diyarbakır’da, rahim yıkama işlemiyle hamile kaldı. Yıllarca çocuk hasreti çektikten sonra hamile kalan kadın, büyük bir sevinçle geri döndüğü Kocaeli’nde, 2 hafta sonra kontrole gittiğinde kadın hayatının şokunu yaşadı. 
 
TEKLİFİ KABUL ETMEDİ 
 
Burada 2.5 aylık hamile Demir’i yeniden kontrol eden doktor, bebeğinin öldüğünü ve vakit kaybetmeden kürtaj olması gerektiğini söyledi. Amine Demir, teklifi kabul etmeyerek Diyarbakır’daki kendi doktoruna başvurdu. Yapılan kontrolde ise bebeğinin yaşadığı ve gayet sağlıklı olduğu ortaya çıktı. İlk muayenesinde aldığı haberle yıkılan Demir, sonrasındabüyük sevinç yaşadı. 
 
DAHA ÖNCE 2 KAYBIM OLDU 
 
Yıllardır çocuk hasretiyle çalmadığı kapı bırakmayan ve doktor hatası yüzünden bebeğini kaybetmekten son anda kurtulan kadın, ‘’Daha önce 2 gebelik kaybım oldu.  Doktorlar bana bebeğimin olmayacağını ve tüp bebek yapmam gerektiğini söyledi. Yıllar sonra hamile kaldım. Daha sonra başka bir kliniğe gittim, bebeğimin durumunu öğrenmek için, bebeğimin yaşamadığını ve bir an önce kürtaj olmam gerektiğini söylediler. Ben inanmadım tekrar kendi doktoruma başvurdum. Bebeğimin yaşadığını ve çok şükür sağlıklı olduğunu söyledi” diye konuştu. 
 
(Güneş)

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