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Yaşam

Akılalmaz olay! Gürültü yaptıklarını iddia ettikleri gençleri sopayla dövdüler

Düzce'de bir sitenin bahçesinde gürültü yaptığı iddia edilen iki genç, sopayla dövüldü. Yaralanan gençler, hastaneye kaldırıldı. Bu arada, darp anı, sitede oturan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

DHA27 Ocak 2021 Çarşamba 17:48 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 17:48
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Olay, Konuralp Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitede oturan bazı kişiler, bahçede oturan A.Y ve S.A.’yı gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyardı. Ancak iddiaya göre gençler uyarıları dikkate almayınca, 3 kişi evlerinden çıkıp, sopayla gençlere saldırdı. S.A. tekme tokat dövülürken, A.Y ise başına aldığı sopa darbesi ile yere yığıldı. Bu kişiler, yere düşen gençlere bir süre daha vurdu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dövülen gençler Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, darp anı, sitede oturan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

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