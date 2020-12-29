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Yaşam

Akılalmaz olay! Kesilen saç modelini beğenmedi, iki kişiyi bıçakladı

Kocaeli'de bir müşteri, tıraş olduğu berberde kesilen saç modelini beğenmediği gerekçesiyle iki kişiyi bıçakladı.

AA29 Aralık 2020 Salı 08:28 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 08:28
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Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi'nde Beyazsaray İş Hanı'ndaki bir berberde tıraş olup saçına fön çektiren ismi henüz öğrenilemeyen bir müşteri, saç modelini beğenmediği gerekçesiyle berber kalfası Oğuzhan Çiftçi ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine müşteri, Çiftçi'yi darbetmeye başladı. Berberin komşusu olan esnaf Ramazan Mutlu da kavgayı ayırmaya çalıştı.

Müşteri, Çiftçi ve Mutlu'yu bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ramazan Mutlu'nun hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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