İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2023 Pazar / 6 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,971
  • EURO
    29,9751
  • ALTIN
    1701.33
  • BIST100
    6687.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! Ölüleri bile alet etmişler
Yaşam

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! Ölüleri bile alet etmişler

İnternetin yaygın kullanılmasıyla birlikte dolandırıcılık yöntemlerinde de yenileri ortaya çıkıyor. Dolandırıcılar gerçek sitelerin bire bir aynısını kopyalayarak yeni bir dolandırıcılık yöntemine başvurdu. Ölüleri bile işlerine alet eden sahtekarlar, IBAN yöntemiyle vatandaşın parasını gasp etmeye başladı.

Sabah23 Temmuz 2023 Pazar 09:32 - Güncelleme:
Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! Ölüleri bile alet etmişler
ABONE OL

İnternet alışverişlerinde dolandırıcılık yapan çetelerin bu kez adresi sosyal medya platformları oldu. Önde gelen e-ticaret platformlarını bire bir kopyalayan dolandırıcılar, sosyal medya sitelerine verdikleri cazip reklamlarla vatandaşları tuzaklarına düşürüyor.

AKILLARA DURGUNLUK VEREN DOLANDIRICILIK

Sistem şöyle işliyor: Almak istedikleri ürünü sosyal medyada çok düşük fiyata gören vatandaşlar linki tıkladığında karşısına WhatsApp'tan bir müşteri temsilcisi çıkıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Ödeme ve teslimat bilgilerini soran vatandaşlara istenirse ürünün elden teslim edileceği ya da kargoyla gönderilebileceği bilgisini veren müşteri temsilcileri ödeme için de e-ticaret platformu linki vererek "Buradan güvenle ödeme yapabilirsiniz" diyor.

Link gerçek bir e-ticaret platformunun birebir kopyası olduğu için güvenip ödemesini yaparak, ürünü teslim almak için verilen adrese gittiğinde adresin sahte olduğunu gören vatandaş gerçekle yüzleşiyor.

Kargosunu bekleyen vatandaş da ürünün peşine düşünce dolandırıldığını anlıyor. Ödeme için verilen IBAN'ların cezaevinde bulunan mahkûmlara, yaşlı veya ölmüş kişilere ait olduğu görülüyor.

MESAJA GÜLÜCÜKLÜ YANIT

Erzincan'da yaşayan T.Ç., yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı: "Parayı verdikleri IBAN'a gönderdim. Sonra ne ürün geldi ne de bir daha müşteri temsilcisine ulaşabildim. Beni engelledi.

Yaptığım araştırmada telefonun yurtdışından gelen birinin üzerine kayıtlı olduğunu öğrendim. IBAN'ın da cezaevinde bulunan birine ait olduğunu öğrendim. Sonra yine alışveriş yapacakmış gibi aynı reklamlara girdim.

Bu kez ölen birinin IBAN'ını verdiler." İstanbul'da yaşayan öğretmen B.A. ise "Elektronik bir cihaz alacaktım. Çok ünlü bir e-ticaret platformunda ürünü gördüm. Üründe 'Güvenli e-ticaret' etiketi vardı.

Orijinal sitede ürüne yorum yaptım ve WhatsApp üzerinden mesajlaşmaya başladım satıcıyla. İndirim istedim. İndirim yaptı ve ürünün indirimli halinin ilanını bana link olarak gönderdi. Ödemeyi IBAN'a gönderdim.

Ürün gelmedi. Mesajlaştığım numaraya 'Neden ürünü göndermediniz' dediğimde dalga geçer gibi bana 'gülücük' göndermesinden ve sonra da beni engellemesinden dolandırıldığımı anladım."

DOLANDIRILACAK GİBİ HER AN TEDBİRLİ OLUN

Vatandaşların internet üzerinden alışveriş yaparken her an dolandırılacakmış gibi tedbirli olmalarını tavsiye eden Trust Legal Hukuk & Danışmanlık Kurucu Ortağı Av. Ece Değer Kalyoncu, "İnternet alışverişinde dolandırıcılık suçu bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması ile işlenmiş olduğundan suçun basit hali değil, nitelikli hali söz konusu. 4'ten 10 yıla kadar hapis ile cezalandırılır ve fail aleyhine hükmedilecek olan adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz" dedi.

Kalyoncu, vatandaşların dolandırıldıklarını anladıkları an hemen avukatları aracılığıyla veya kendilerinin gidip savcılığa başvurmaları gerektiğinin altını çizdi.

  • dolandırıcılık yöntemleri
  • internet dolandırıcılığı
  • sahte siteler
  • IBAN yönetimi
  • dolandırıcılar
  • ölülerin kullanılması
  • internet güvenliği
  • dolandırıcılık haberleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.