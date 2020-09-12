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Yaşam

Akrabalar arasında cenaze kavgası

Gaziantep'te bir hastanede çıkan kavgada 4 polis yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

AA12 Eylül 2020 Cumartesi 18:58 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 18:58
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Gaziantep'te vefat eden hastanın yakınlarıyla hastane görevleri arasında çıkan kavgaya müdahale eden 4 polis hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehitkamil Devlet Hastanesinde bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Halil K'nin (43) vefat etmesi sonrasında hasta yakınları ile hastane görevlileri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yoğun bakım servisi kapılarındaki camlar kırıldı, hastanede maddi hasar meydana geldi.

Kavgada olaya müdahale eden 4 polis memuru da hafif yararlandı.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

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