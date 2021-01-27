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Yaşam

Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralı

Mardin'de akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Esma Altunkaynak (36) hayatını kaybetti. Annesi Fahriye ile kız kardeşi Tuğba Altunkaynak (27) da yaralandı.

DHA27 Ocak 2021 Çarşamba 12:25 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 12:25
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Olay, dün akşam Midyat ilçesine bağlı kırsal Çavuşlu Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu öne sürülen akraba iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerine mermi isabet eden Esma Altunkaynak ile annesi Fahriye Altunkaynak ve kız kardeşi Tuğba Altunkaynak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Esma Altunkaynak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Fahriye Altunkaynak ile kızı Tuğba Altunkaynak'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili Ş.A. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, sorgusu sürüyor.

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