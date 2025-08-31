İSTANBUL 35°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2025 Pazar / 6 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1932
  • EURO
    48,1741
  • ALTIN
    4561.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Akran zorbalığı 2 kardeşi hayattan kopardı! Evlat acısı mezara yakın eve taşıttı
Yaşam

Akran zorbalığı 2 kardeşi hayattan kopardı! Evlat acısı mezara yakın eve taşıttı

Konya'da yaşayan Mustafa Yiğit ve Yusuf Taşkın kardeşler, bir yıl arayla akran zorbalığı sonucu hayatını kaybetti. İki kez evlat acısı yaşayan çift, oğullarının mezarlarına yakın olabilmek için, toprağa verdikleri memleketleri Akşehir ilçesine taşındı. Baba Taşkın 'Artık hayattan bir beklentimiz kalmadı. Mezarlarına gitmeden duramıyorum. Mezarlıkta çalışmak için belediyeye başvurdum' dedi.

Sabah31 Ağustos 2025 Pazar 08:20 - Güncelleme:
Akran zorbalığı 2 kardeşi hayattan kopardı! Evlat acısı mezara yakın eve taşıttı
ABONE OL

Konya'da yaşayan Ebru ve Hüseyin Taşkın çiftinin, Selçuklu Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi büyük oğulları 14 yaşındaki Mustafa Yiğit, geçen yıl nisan ayında, okul bahçesinde bir arkadaşı ile tartışırken fenalaşıp yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mustafa, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Büyük bir acı yaşayan aile, geride kalan tek çocukları, 4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Yusuf'la teselli olmaya çalıştı.

Sabah'ın haberine göre; Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu öğrencisi Yusuf, geçen 28 Mayıs'ta, öğretmenleri sınıfta yokken sınıf arkadaşı M.İ.Ç.'nin boğazını sıkması sonucu nefessiz kaldı. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf, burada entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 1.5 ay yaşam mücadelesi veren minik Yusuf, yapılan tüm müdahalelere rağmen 11 Temmuz'da hayatını kaybetti. M.İ.Ç. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adli ve idari soruşturma ise sürüyor.

EVLERİNİ TAŞIDILAR

Bir yıl arayla iki kez evlat acısı yaşayan çift, oğullarının mezarlarına yakın olabilmek için, toprağa verdikleri memleketleri Akşehir ilçesine taşındı. Yeni evlerindeki bir odayı ise oğullarının fotoğrafları ve geride kalan eşyaları ile donatan çift, günlerini bu yürek yakan odada geçiriyor. Her gün çocuklarının mezarlarına gittiğini anlatan acılı baba, "İki evladımı da toprağa koydum. Yan yana yatıyorlar. Onlara yakın olabilmek için buraya taşındık. Artık hayattan bir beklentimiz kalmadı. Mezarlarına gitmeden duramıyorum. Mezarlıkta çalışmak için belediyeye başvurdum" dedi.

YÜREĞİMİZ YANIYOR

Anne Ebru Taşkın ise "Bir yılda iki evlat acısı yaşadım. Tutunacak hiçbir dalımız kalmadı. Bir anne olarak yaşadığım acıyı anlatamam. Bu acının tarifi yok. Çocuklarımdan geriye fotoğrafları ve eşyaları kaldı. Çocuklarımız yerine onlara sarılıp hasret gideriyoruz. Bu tür olaylara, akran zorbalığına önlem alınsın. Benim yüreğim yandı başka anaların yüreği yanmasın. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Kimin ihmali varsa cezasını çeksin" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Öğretmen 500 TL için kiracısını öldürdü! Adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.