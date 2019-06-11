Sabaha kadar nöbet tutuyorlar... Her yeri sardılar

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Akrepler, Vanlı ailenin korkulu rüyası oldu

Van'ın Tuşba ilçesinde yaşayan Elmas ailesinin evinde, havaların ısınmasıyla birlikte çok sayıda akrep görülmeye başlandı.

  • İHA
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Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi’nde yaşayan Elmas ailesinin iki yıldır akreplerle başı dertte. Evlerinde korku içinde yaşadıklarını belirten ev sahibi İlhan Elmas, evde son iki yılda yaklaşık 40 akrep gördüklerini söyledi. Akreplerin şu ana kadar hem ağabeyini hem de küçük yeğenini ısırdığını ifade eden Elmas, evde çocuklardan dolayı sabaha kadar nöbet tutuklarını dile getirdi.
 
Özellikle akşam lambaları kapattıkları zaman akreplerin ortaya çıktığını ve bu yüzden lambaları kapatamadıklarını anlatan Elmas, “Evde çocuklar olduğu için her gün birimiz nöbet tutmak zorunda kalıyor. Şu ana kadar ailemizde iki kişiyi ısırdı. 3 yaşındaki çocuğu ve büyük ağabeyimi ısırdı. Isırılan ağabeyim ve yeğenimi hastaneye götürdük, orada tedbir amacıyla iğne yaptılar. Bu evde 8 çocuk var ve korku içinde yaşıyorlar. Evde bebek var, uyutamıyoruz. Bu ay içinde 5 tane yakaladık. Birini sağ olarak tutuyoruz. Geçen yıl ise 35 tane öldürdük. Bunu Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdik, ama gelip bakmadılar” dedi.
 
Geçtiğimiz yıl yatakta uyurken akrep tarafından ısırıldığını ifade eden Naif Elmas ise son iki yılda sayıları artan akreplerden dolayı tavuk aldıklarını ve cama sineklik taktıklarını ancak yine de bunun önüne geçemediklerini kaydetti.
 
Perdede gördüğü ve dokunduğu akrep tarafından ısırıldığını dile getiren 6 yaşındaki Yusuf Elmas da akrep korkusundan bahçede arkadaşlarıyla oyun oynayamadığını söyledi.

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