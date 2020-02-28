AKS 2020 sınavı ne zaman? Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) kılavuzu yayında!

28 Şubat 2020 Cuma 14:46 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 14:46

AKS 2020 sınavı için geri sayım başladı. AKS 2020 sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı tüm adaylar tarafından merak ediliyor. Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) kılavuzu yayında. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 43. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 17 Nisan 2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" hükümleri ile 17/02/2020 tarihli ve 3475595 sayılı Bakanlık Makam Onayı gereğince aday öğretmenlere (sözleşmeli/kadrolu) yazılı sınav yapılacak. Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) hakkında merak edilenmlerin tümünü sizler için yanıtlandırdık..

AKS 2020 SINAVI NE ZAMAN?

Sınav (AKS) 25 Nisan 2020 Cumartesi Günü Saat: 10.00’da 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapılacak.

Sınava girmeye hak kazandığı halde kabul edilebilir belge ile ispatı mümkün mazeretleri (askerlik ve doğum vb. sebepler ile görevde olmayan) nedeniyle sınava katılamayanlar, göreve başlamalarından sonra yapılacak olan ilk sınava alınır.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI (AKS) KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI NEDİR?

Sınava girecek aday öğretmenlerin (sözleşmeli/kadrolu);

a. Performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmaları,

b. Sınav tarihinde bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmaları,

c. Sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmış olmaları, gerekmektedir.

AKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak KDV dâhil 120 (yüzyirmi)TL' yi; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasından herhangi birine, ATM aracılığı veya bu bankaların internet bankacılığı ile “MEB ADAY ÖĞRETMENLERİ (SÖZLEŞMELİ/KADROLU) AKS” adı altında 11-23 Mart 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır.

Ayrıca, tüm banka kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden de ödeme yapılabilecektir. (Not: Ödeme ekranındaki yönlendirmeler çok dikkatli okunarak takip edilmelidir.) Aday, sınav ücretini kendisine ait T.C. kimlik numarası ile yatırmak ve geçerli bir telefon numarası beyan etmek zorundadır.

Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.

b. Sınav ücretini süresi içerisinde yatırmayan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) sınava alınmayacaklardır.

c. Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan ve sınav yerleştirmesi yapılan adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.

ç. Sınav için yanlış yatırılan ücret, sınavın tamamlanmasından sonra Döner Sermaye İşletmesi tarafından adaylardan herhangi bir başvuru talep edilmeksizin yalnızca T.C. Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile iade edilecektir.