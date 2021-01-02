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Yaşam

Alaca yalıçapkını yarasayı böyle avladı

Adana'da su kenarında bir alaca yalıçapkını kuşunun yarasayı avladığı anlar fotoğraflandı.

DHA02 Ocak 2021 Cumartesi 11:54 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 11:54
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Emekliliğinin ardından kuş gözlemi yapıp, fotoğralarını çeken kuş gözlemcisi Levent Göksoy, nadir rastlanılan bir ana tanıklık etti. Göksoy, arazi yaptığı sırada normalde balık, sürüngen ve küçük kemirgenlerle beslenen alaca yalıçapkını kuşunun, uçarken yarasayı kovaladığını fark etti. Göksoy, yoğun uğraşlar sonucu kuşu, ağzındaki yarasayla birlikte fotoğraflamayı başardı.

Göksoy, “2003 yılından bu yana kuş gözlemleri yapıyorum ve güzel anlarını fotoğraf makinemle çekiyorum. Akdeniz bölgesi kuş verimliliği açısından gerçekten harika. Favorim ülkemizde sadece bu bölgede görülen alaca yalıçapkını. Sıklıkla sudaki balık ve sürüngenlerle beslenir. Bazen böcek ve karada yakaladığı sürüngenlerle de görüyoruz onları. Ama ilk kez bir yarasa yediğine şahit oldum. Türkiye’de ilk kez sanıyorum. Dünyada da sayılı karelerden birisi oldu bu” dedi.

Öte yandan İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli Dr. Emrah Çoraman, yalıçapkının yakaladığı yarasanın beyaz şeritli yarasa (Pipistrellus kuhlii) ve bölgede sık gözlenen türlerden biri olduğunu söyledi. Çoraman "Bu gözlem çok değerli; kuşlar zaman zaman fırsatını bulursa yarasaları yakalabilir, ancak gece ortaya çıkan yarasaların gündüz vakti böyle görüntülenmesi nadir" diye konuştu.

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