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Yaşam

Alacak için kapıya dayanıp darp ettiler

Zonguldak'ta evlerine gelen 3 kişi tarafından darbedildiler.

DHA23 Aralık 2020 Çarşamba 00:04 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 00:04
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Yasemin (36) ve Ferhat Aydın (40) çifti borç meselesi nedeniyle evlerine gelen 3 kişi tarafından darbedildi. Yaralanan çift hastaneye kaldırıldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Ereğli'ye bağlı Bağlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 kişi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip borç meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Ferhat Aydın'ın evine gitti. Ferhat Aydın ile 3 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada, Ferhat Aydın ve eşi Yasemin Aydın 3 kişi tarafından darbedilerek yaralandı. Sesleri duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri geldi. Aydın çifti, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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