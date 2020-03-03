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Yaşam

Alaçatı Ot Festivali 2020 ne zaman? Alaçatı Ot Festivali tarihi belli oldu mu?

11. Alaçatı Ot Festivali için heyecanlı bekleyiş başladı. Alaçatı Ot Festivali 2020 ne zaman? Alaçatı Ot Festivali tarihi belli oldu mu? gibi soruların yanıtları tüm festivale katılmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İzmir'in Çeşme ilçesinde bu yıl 11'nci düzenlenecek olan Alaçatı Ot Festivali, 02 - 05 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak. Türkiye'nin her yerinden, çok sayıda ziyaretçinin gelmesi beklenen festival, yurt dışından katılımcılara da ev sahipliği yapıyor. Doğal otlar ve yöresel yiyeceklerin satıldığı stantları gezen ziyaretçiler, Alaçatı lezzetlerine hayran kalacaklar. Alaçatı Ot Festivali'ne dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

03 Mart 2020 Salı  12:43 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 12:43

Alaçatı Ot Festivali 2020 ne zaman? Alaçatı Ot Festivali tarihi belli oldu mu? gibi soruların yanıtları tüm festivale katılmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz tüm yıllarda olduğu gibi bu yıl da binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan Alaçatı Ot Festivali’nde İzmir ve çevre illerin yanı sıra yurt dışından da festivali görmeye gelen ziyaretçiler, organik ürünler ve doğal lezzetlerle buluşacak. Alaçatı Ot Festivali hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

ALAÇATI OT FESTİVALİ 2020 NE ZAMAN?

Her yıl nisan ayında gerçekleştirilen Alaçatı Ot Festivali bu yıl 02 - 05 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ALAÇATI OT FESTİVALİ NEDİR?

Alaçatı Ot Festivali, her geçen yıl daha da büyüyerek daha fazla katılımcı ve ziyaretçi ile gerçekleşiyor. Geçtiğimiz tüm yıllarda olduğu gibi bu yıl da binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan Alaçatı, Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla, taş evleriyle ve sıcakkanlı Ege insanıyla bu enfes festivale hazırlanıyor. Festival süresince yöreye ait lezzetli Ege otlarını tanıyabilir ve bu otlarla yapılan yöresel mezeler sayesinde, leziz Ege otlarını tatma fırsatını bulabilirsiniz.

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